O técnico do Manchester United, Michael Carrick, abriu o jogo sobre os desdobramentos do processo contra o Manchester City sobre violações financeiras na Premier League. No final de setembro, os Citizens foram considerados culpados de 115 acusações destas infrações.

“Isso levantou muitas questões. Algumas tiveram respostas, outras não. Certamente, eu tenho minhas próprias perguntas sobre isso. Isso me afetou pessoalmente de diferentes maneiras ao longo do tempo. Como ainda não está finalizado, acho que vou adiar essa questão (se os títulos devem ser reatribuídos)”, iniciou Carrick em entrevista à BBC Sport.

“O que eu posso dizer é que quanto mais cedo isso for resolvido, melhor para todos. É uma situação sem precedentes, uma situação única neste nível, com um impacto tão grande em tantos aspectos. Todos precisamos saber o que vai acontecer”, complementou.

Sentimento esportivo e a disputa no gramado

Questionado sobre as repercussões de decisões disciplinares posteriores a temporadas já encerradas, o treinador pontuou que o valor central da competição reside no momento em que os confrontos são disputados.

“No futebol, a busca pela vitória, a emoção e o sentimento de ganhar, muito disso está no momento. Você não pode voltar atrás. É o momento pelo qual você luta. É essencialmente para isso que estamos aqui. É essa a sensação que todos almejamos”, comentou Carrick.

“A beleza de tentar ganhar troféus reside um pouco na jornada até lá e na final. Será que dá certo ou errado? Depois disso, não há como voltar atrás. Não estou a ser indiferente, mas independentemente de qualquer coisa, em qualquer desporto na história, se mais tarde se ganha uma medalha, não traz a mesma sensação de quando se ganha ou não ganha inicialmente”, finalizou.