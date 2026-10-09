Muito antes de conceitos como IA, big data ou análises avançadas fazerem parte do vocabulário cotidiano do futebol, a LaLiga já havia identificado uma necessidade fundamental: oferecer aos clubes ferramentas melhores para compreender o jogo e tomar decisões mais bem fundamentadas.

Essa visão começou a ganhar forma na temporada 2010/2011, com a instalação de um sistema de câmeras em todos os estádios da competição e o posterior desenvolvimento do Mediacoach, uma plataforma criada para transformar vídeo e dados em conhecimento útil para treinadores, analistas e preparadores físicos.

O que começou como uma ferramenta de análise tornou-se um dos projetos de tecnologia mais relevantes já desenvolvidos no futebol profissional espanhol. Ao longo dos anos, a plataforma evoluiu no mesmo ritmo do próprio jogo, incorporando novas fontes de informação, novos processos analíticos e novas capacidades para interpretar o que acontece em campo.

Democratizar os dados para tornar uma competição mais competitiva

No entanto, o verdadeiro valor do projeto nunca esteve apenas na tecnologia. O compromisso da LaLiga era utilizar os dados como uma ferramenta para elevar o nível competitivo de toda a competição.

Enquanto grande parte da indústria concentrava as capacidades analíticas mais avançadas em um pequeno número de organizações, LaLiga decidiu disponibilizá-las a todos os seus clubes. O objetivo era que qualquer comissão técnica tivesse acesso às mesmas informações, independentemente de seus recursos ou tamanho.

Esse modelo possibilitou a construção de uma base de conhecimento comum e de uma nova cultura de trabalho fundamentada na análise objetiva do jogo. Os dados deixaram de ser um privilégio e se tornaram uma ferramenta compartilhada a serviço de toda a competição. Como destacam os analistas e treinadores que utilizam a plataforma, um dos aspectos mais transformadores foi justamente essa democratização do acesso à informação.

Com o tempo, a plataforma ampliou seu escopo. Já não se tratava apenas de analisar o próprio desempenho, mas também de estudar padrões de jogo, tendências táticas e comportamentos coletivos que ajudariam os clubes a evoluir continuamente.

Publicidade Continua após a publicidade

De uma ferramenta criada na LaLiga a uma plataforma global impulsionada por IA

Após mais de uma década de desenvolvimento contínuo, o Mediacoach deu lugar ao Sportian Performance, empresa criada a partir da parceria entre Globant e LaLiga, herdeira direto daquela visão original e concebido para levar a experiência adquirida no futebol espanhol a ligas, federações e organizações esportivas de todo o mundo.

Hoje, a plataforma pode integrar vídeo, dados de eventos e rastreamento posicional em um único ambiente de trabalho. Cada partida gera milhões de pontos de dados que podem ser transformados em análises táticas, comparações, painéis personalizados ou relatórios desenvolvidos de acordo com as necessidades específicas de cada clube.

Mas a evolução não se limita ao software. Uma das características que distinguem o modelo desenvolvido pela LaLiga é a combinação entre tecnologia e conhecimento especializado. As equipes trabalham ao lado de analistas e especialistas que ajudam a adaptar a plataforma aos fluxos de trabalho de cada organização e a transformar dados em decisões úteis para treinadores e jogadores.

Nesse processo, Football Intelligence & Performance, área dedicada à inteligência e ao desempenho no futebol, carrega um papel fundamental como ponte entre tecnologia, pesquisa e prática esportiva. Seu valor está não apenas no desenvolvimento de soluções avançadas ou no conhecimento especializado acumulado ao longo dos anos, mas também em um modelo de trabalho baseado no método científico, na pesquisa aplicada e na transferência de conhecimento. Essa abordagem resultou em dezenas de publicações científicas e prêmios nacionais e internacionais, além de permitir a validação rigorosa de tecnologias, métricas e metodologias antes de sua aplicação no trabalho cotidiano com os clubes.

A recente entrada da Federação Mexicana de Futebol, que se junta ao Campeonato Belga e a Mauricio Pochettino e sua comissão técnica, confirma a maturidade internacional de um modelo que já comprovou seu valor tanto na Espanha quanto no exterior. Não se trata apenas de exportar uma plataforma de tecnologia, mas uma forma de compreender a análise de desempenho baseada em dados, conhecimento compartilhado e melhoria contínua.

A inteligência artificial já faz parte dessa evolução. Embora ainda seja cedo para antecipar desenvolvimentos específicos, a direção estratégica é clara: utilizar a IA para acelerar a geração de insights e ajudar treinadores, analistas e jogadores a interpretar melhor a enorme quantidade de informações gerada pelo futebol moderno.

Mais de uma década após sua criação, a plataforma desenvolvida para atender às necessidades dos clubes da LaLiga evoluiu para se tornar uma referência internacional em inteligência aplicada ao futebol. Uma história construída sobre dados, mas também sobre uma ideia simples: compreender melhor o jogo é o primeiro passo para jogá-lo melhor.