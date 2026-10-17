Em entrevista coletiva neste sábado, 17, José Mourinho enalteceu Vini Jr. como ídolo do Real Madrid. A defesa ocorre logo depois do jornal espanhol Marca afirmar que o brasileiro vive “fundo do poço” no time merengue.

“É um cara espetacular, muito fácil de conviver. Gosto muito dele, é fantástico. Tem um valor enorme porque consegue viver e seguir em frente com um sorriso. Se fosse eu, ele provavelmente não estaria aqui”, declarou o treinador português.

“No verão passado, eu teria forçado uma transferência para um país ou grupo de clubes e rivais onde ele seria respeitado. Por amor ao clube e à cidade, porque ele acredita que as coisas podem melhorar, renovou o contrato e continua com esse sorriso. As pessoas podem influenciá-lo negativamente porque ele é humano, mas não acho que ninguém possa tirar essa alegria dele”, completou.

O apoio de Mourinho ocorre após Vini ter sido suspenso em La Liga por quatro jogos, em decorrência de expulsão contra o Villarreal na última rodada. Sendo assim, não estará presente no clássico contra o Barcelona, dia 25.

Contra a Roma, no meio da semana, o atacante foi substituído por Endrick, que entrou e marcou gol.

“O Vinicius teve uma partida muito difícil. O principal culpado pelo desempenho dele foi o Gasperini (técnico da Roma), que nos atacou por apenas uma ala. Três homens contra o Cucurella e ele. É difícil fazer mudanças como treinador porque algumas informações não chegam direito. O que me incomodou foi a forma como sofremos o segundo gol, num momento em que o jogo estava calmo e equilibrado. Sabíamos como eles iriam marcar individualmente, e o Vini precisava segurar a bola ou sofrer uma falta”, explicou o treinador do Real Madrid. “Mas é só isso. Não é nada demais. Fiz cinco substituições. Faz parte do futebol.”

O Real Madrid entra em campo neste domingom 18, às 16h, contra o Sevilla, no Santiago Bernabéu. Na quarta-feira, 21, no mesmo horário, encara o RB Leipizig, também em casa, pela Champions League.