O atacante Vinicius Júnior atravessa um momento desafiador no Real Madrid e voltou a receber questionamentos da imprensa espanhola. Em publicação do jornal Marca, a fase recente do atleta brasileiro foi classificada como um possível “fundo do poço”, impulsionada pela diminuição no rendimento técnico e pela oscilação de confiança.

Como os números explicam a avaliação

Conforme o levantamento divulgado pelo veículo espanhol, o atacante soma um gol e três assistências no Campeonato Espanhol nesta temporada 2026/27. A análise assinada pelo jornalista Joel del Río pontua que o cenário vai além da contagem das estatísticas, refletindo-se em jogadas menos contundentes e maior cautela nos confrontos individuais.

A avaliação indica que a menor contundência ofensiva reduziu a capacidade de desequilíbrio que o atacante costuma apresentar nas partidas do Real Madrid.

O que diz a análise sobre a recuperação do atleta

Apesar da fase irregular, o diário madrilenho recordou que o atleta já superou momentos de contestação em temporadas anteriores no futebol europeu. Naquela ocasião, o jogador reverteu as críticas com evolução constante até assumir posição de liderança técnica no elenco.

De acordo com o jornal, a saída para superar a instabilidade exige a retomada da confiança para arriscar jogadas individuais e assumir o protagonismo nas ações ofensivas da equipe.