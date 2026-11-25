O atacante Kylian Mbappé ultrapassou Ronaldo Fenômeno na artilharia histórica do Real Madrid, com o doblete na vitória sobre o PSV, na última terça-feira, 24. Na partida válida pela 5ª rodada da Liga dos Campeões, o clube merengue venceu de virada, por 5 a 1.

Com os dois gols na Champions, o atacante francês chegou a 105 gols pelo clube em 121 partidas. O número supera os 104 gols anotados por Ronaldo durante a sua passagem em Madri, entre 2002 e 2007, quando disputou 177 partidas pela equipe. O próximo atleta na lista de goleadores históricos do time de Madri é o galês Gareth Bale, que encerrou sua passagem com 106 gols marcados.

O maior artilheiro da história do Real é Cristiano Ronaldo, com 450 gols em 438 jogos. O português é seguido por Karim Benzema (354) e Raúl (323).

O jogador com mais gols no atual elenco merengue é Vinicius Júnior. Ao longo das quase dez temporadas no clube madrilenho, o brasileiro marcou 130 gols.