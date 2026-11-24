Após a goleada do Real Madrid por 5 a 1 sobre o PSV, nesta terça-feira, 24, no Santiago Bernabéu, pela quinta rodada da fase de liga da Liga dos Campeões, Kylian Mbappé protagonizou um gesto de apoio ao companheiro Vinícius Júnior. Autor de dois gols na partida e eleito o melhor jogador em campo pela Uefa, o atacante francês entregou o troféu de MVP ao brasileiro, responsável por fechar o placar diante da equipe holandesa.
Antes da entrega do prêmio nos vestiários, Mbappé já havia liderado outra demonstração pública de respaldo ao camisa 7 dentro do gramado. Ao ver Vini Jr. balançar as redes e encerrar um jejum de 11 jogos sem marcar pelo clube espanhol, o francês chamou os demais companheiros de equipe para um abraço coletivo no atacante.
Contraste entre seleção e clube e agenda
Embora enfrentasse uma sequência sem gols pelo Real Madrid, Vini Jr. vinha de um desempenho expressivo na última Data Fifa com a seleção brasileira, período em que anotou cinco gols em dois amistosos — três diante de Singapura e dois contra o Japão.
Com o tento anotado nesta terça-feira, o brasileiro marcou pela primeira vez na edição 2026/27 da Liga dos Campeões e chegou ao seu segundo gol na temporada pelo clube merengue, somando-se ao gol marcado anteriormente contra a Real Sociedad, por LaLiga.
O Real Madrid volta a campo neste sábado, 28, às 17h, para enfrentar o Alavés pelo Campeonato Espanhol. Pela Liga dos Campeões, o próximo compromisso da equipe está marcado para o dia 9 de dezembro, contra o Arsenal, em Londres.