O treinador José Mourinho abordou de forma contundente o debate sobre o desgaste gerado pelo calendário congestionado do futebol mundial. Em entrevista coletiva realizada nesta segunda-feira, 23, antes do confronto do Real Madrid contra o PSV pela Liga dos Campeões, o técnico ironizou a insatisfação de jogadores com o excesso de partidas.

Qual a proposta de Mourinho sobre greve de jogadores?

Ao comentar sobre o acúmulo de lesões no elenco após jogos de seleções, o comandante português relacionou as altas remunerações ao volume de partidas. “Se há um jogador que quer fazer greve porque jogamos partidas demais, também podemos propor a ele ganhar 50% a menos”, afirmou Mourinho.

O treinador afirmou que é preciso assumir riscos diante da escolha da profissão: “Se queremos ganhar dinheiro, temos que trabalhar duro e assumir riscos. A vida é assim”, destacou.

O tema sobre excesso de partidas a cada temporada já foi falado por nomes importantes do futebol mundial, como os técnicos Pep Guardiola, Carlo Ancelotti e

Enzo Maresca, além de atletas como Rodri, Raphinha e Alisson.

Como o técnico avalia o calendário internacional?

O treinador do clube espanhol destacou que o calendário reflete um conflito de interesses financeiros entre as agremiações e as entidades organizadoras. Mourinho ponderou que, embora os técnicos sofram com desfalques provocados por amistosos e torneios entre seleções, essas datas permanecem cruciais para a arrecadação das federações, exigindo a adaptação dos profissionais às demandas do futebol mundial.