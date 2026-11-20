O Real Madrid oficializou nesta sexta-feira, 20, a extensão de contrato do goleiro Thibaut Courtois até 30 de junho de 2028. O anúncio coloca o arqueiro belga de 34 anos a caminho de vestir a camisa merengue por uma década.

A ampliação segue a política institucional do clube em relação a atletas que já ultrapassaram os 30 anos, estendendo vínculos por prazos calculados para manter a espinha dorsal competitiva. Courtois, contratado em 2018, amplia sua permanência por mais uma temporada em relação ao compromisso prévio.

Ao longo de nove anos pelo time espanhol, Courtois disputou 348 partidas oficiais e se consolidou como uma das referências da história recente da equipe.

Pelo Real Madrid, o arqueiro belga conquistou 14 títulos oficiais, incluindo duas edições da Liga dos Campeões, três taças do Campeonato Espanhol, três edições do Mundial de Clubes da Fifa, duas Supercopas da Europa, três Supercopas da Espanha e uma Copa do Rei. No plano individual, Courtois também foi premiado com o Troféu Yashin de melhor goleiro em 2022.