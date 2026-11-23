Em entrevista coletiva concedida na véspera do confronto diante do PSV, Thibaut Courtois analisou seu lugar na história do Real Madrid. Questionado se pode ser considerado o maior goleiro do clube, o belga evitou comparações com outros grandes nomes.

“Não cabe a mim dizer isso, pela trajetória destas temporadas e pelo que foi conquistado, estarei lá no topo, mas pelo Madrid já passaram muitos grandes goleiros e cada época é diferente. Não se pode comparar um goleiro atual com um de 20, 30 anos atrás. São os madridistas que podem decidir, mas eu estou orgulhoso de fazer parte da história do Real Madrid”, afirmou.

Além de refletir sobre a sua passagem no clube, o jogador comentou a extensão de seu vínculo e manifestou a intenção de encerrar a carreira profissional no clube espanhol.

“Estou muito feliz e orgulhoso de ter podido assinar por mais um ano, meu objetivo é terminar minha carreira aqui e para isso tenho que continuar jogando bem, estar saudável. Contente com a confiança do clube”, completou o goleiro.

O Real Madrid enfrenta o PSV na próxima terça-feira, 24, às 17h (de Brasília), no Santiago Bernabéu. A partida é válida pela 5ª rodada da Champions League.