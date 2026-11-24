O Real Madrid precisou de apenas 45 minutos para transformar um susto em goleada. Nesta terça-feira, 24, no Santiago Bernabéu, a equipe espanhola saiu atrás no placar, mas voltou com outra postura no segundo tempo e acabou batendo o PSV por 5 a 1, em duelo válido pela quinta rodada da fase de liga da Liga dos Campeões. A vitória contundente mantém os mandantes com uma campanha perfeita no torneio.

O confronto começou com o PSV criando as melhores oportunidades, apesar da maior posse de bola dos donos da casa. Logo aos quatro minutos, Ruben van Bommel recebeu livre na entrada da área, mas finalizou para fora. A equipe visitante seguiu perigosa nos contra-ataques e foi recompensada aos 31 minutos.

Após checagem no monitor do VAR, o árbitro marcou pênalti de Aurélien Tchouaméni em Sven Mijnans e deu cartão amarelo para o volante. Ivan Perišić cobrou firme no canto esquerdo de Thibaut Courtois. Insatisfeito com o rendimento de sua equipe, o técnico José Mourinho mandou praticamente todo o banco de reservas para o aquecimento ainda antes do intervalo.

Reação no segundo tempo

Para a etapa complementar, o Real Madrid voltou com três alterações, incluindo a entrada de Jude Bellingham, que mudou a história do jogo. Aos cinco minutos, Vinícius Jr. cruzou da esquerda e Yan Diomandé passou para Arda Güler, que ajeitou de primeira. Federico Valverde chapou no canto esquerdo para empatar.

A pressão espanhola se tornou insustentável para o PSV, que passou a ser amassado em seu campo de defesa. Aos 15 minutos, a virada veio com um golaço: Bellingham pegou a sobra de fora da área, fez embaixadinhas e, sem deixar a bola cair, finalizou de trivela para o fundo das redes.

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Completamente perdido em campo, o PSV passou a cometer erros na saída de bola. Aos 19 minutos, Kodai Sano entregou a posse para Güler, que rolou para Kylian Mbappé marcar o terceiro com categoria. O domínio absoluto se refletiu nos números finais: o Real Madrid terminou com 62% de posse e 24 finalizações, contra 10 dos visitantes.

Na reta final, a equipe da casa transformou a vitória em goleada. Brahim Díaz, que havia acabado de entrar, deu passe milimétrico para Mbappé, que pedalou na frente do goleiro Matěj Kovář e fez o quarto. Três minutos depois, Bellingham deu um tapa de primeira e deixou Vinícius livre para invadir a área e fechar o placar em 5 a 1.

Com o resultado, o Real Madrid chega a 15 pontos em cinco jogos, mantendo o balanço perfeito de cinco vitórias na competição. Já o PSV segue estacionado nos quatro pontos, acumulando agora três derrotas no torneio.

O time espanhol volta a campo no próximo sábado, 28, contra o Alavés, pelo Campeonato Espanhol. A equipe holandesa terá seu próximo compromisso no mesmo dia, contra o Go Ahead Eagles, pelo Campeonato Holandês.