O lateral e meio-campista Mauro Júnior, capitão do PSV, desfalcará a equipe holandesa no restante de 2026 após sofrer uma lesão muscular na virilha. O retorno do brasileiro aos gramados está previsto apenas para janeiro de 2027.

O jogador sentiu o problema físico no último sábado, 21, durante a vitória por 4 a 1 sobre o NEC Nijmegen, pelo Campeonato Holandês. Mauro Júnior caiu no gramado sem contato com adversários ainda no primeiro tempo e precisou ser substituído.

Exames médicos confirmaram a gravidade da contusão muscular. “Ele não estará presente até o final deste ano”, afirmou Peter Bosz, treinador do PSV, em entrevista coletiva em Madri.

Apesar do veto do departamento médico, o atleta de 27 anos viajou com a delegação à Espanha para apoiar os companheiros antes do confronto diante do Real Madrid pela Liga dos Campeões. Sem Mauro — que herdou a braçadeira devido à lesão de Jerdy Schouten —, o croata Ivan Perisic assume a função de capitão.

Além do compromisso na capital espanhola, o brasileiro perderá a partida contra o Atlético de Madrid pelo torneio continental e confrontos importantes da liga nacional, como o duelo com o AZ Alkmaar.