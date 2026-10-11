Neste sábado, 10, Vini Jr. acabou expulso durante a vitória do Real Madrid por 1 a 0 contra o Villarreal. Isso, após o atacante ter saído do banco de reservas e ajudado a equipe merengue a criar mais oportunidades de gol.
No entanto, o brasileiro foi do céu ao inferno em lance no qual balançou as redes para o Real. Assim que comemorou o tento com beijo no escudo do clube e ao lado dos companheiros de equipe, o árbitro da partida foi chamado ao VAR, para revisar encontrão entre Vini e Saliba, defensor da equipe visitante.
Foi constatado que o camisa 7 pucou o cabelo do adversário durante o contra-ataque que originou o gol. Com isso, o lance foi anulado e Vini recebeu cartão vermelho.
O atacante mostrou bastante revolta com a decisão, precisando ser contido pelos jogadores do Real Madrid.
Vale lembrar que, antes da Data Fifa, Vini Jr. recebeu bastante críticas pela atuações abaixo da espectativa com a camisa dos merengues. Em postagem no Instagram, ele se desculpou pelo ocorrido: “A alegria continua… Peço perdão à minha equipe e à torcida”, escreveu.