Os jogadores do Real Madrid receberam novos veículos como parte da parceria com a montadora alemã BMW, patrocinadora oficial do clube espanhol. No evento oficial realizado na capital espanhola, os atletas do elenco principal e a comissão técnica selecionaram modelos eletrificados e híbridos da marca.

Quais foram os modelos híbridos escolhidos pelo elenco?

Segundo a imprensa espanhola, o SUV híbrido BMW XM Label liderou a preferência do elenco. Avaliado em 197,2 mil euros, cerca de R$ 1,26 milhão, o modelo de 748 cavalos de potência foi a escolha de nomes como Rodrygo, Jude Bellingham e Thibaut Courtois.

Já o zagueiro Éder Militão optou pelo sedã esportivo BMW M5, veículo híbrido de 727 cavalos comercializado por 169,3 mil euros, aproximadamente R$ 1,1 milhão.

O que os atacantes escolheram entre os modelos elétricos?

Entre os nomes do setor ofensivo, os brasileiros Vini Jr e Endrick selecionaram o BMW i7 60 xDrive. Trata-se de um sedã totalmente elétrico de 544 cavalos de potência avaliado em 141,75 mil euros, R$ 904 mil, equipado com autonomia de até 725 km e tela traseira multimídia de 31,3 polegadas.

Por sua vez, Kylian Mbappé e Diomande definiram como escolha o SUV elétrico BMW iX3 50 xDrive, com valor estimado em 73,15 mil euros, em torno de R$ 466 mil.