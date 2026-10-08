Em clássico disputado na noite desta quarta-feira (07), no estádio Nilton Santos, o Vasco derrotou o Botafogo por 2 a 1, em partida válida pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com gols de Alan Lescano e David, o Cruzmaltino construiu a vitória aproveitando os contra-ataques e exigindo boas defesas do goleiro Gabriel Batista. Alex Telles descontou de falta para os donos da casa. O resultado é fundamental para a equipe visitante, que se distancia da zona de rebaixamento e encosta no rival na tabela.

Vasco mais perigoso e vantagem inicial

A postura tática inicial mostrou um Vasco criando as melhores oportunidades, refletindo nas 17 finalizações da equipe na partida contra 11 do adversário. O goleiro Gabriel Batista precisou trabalhar cedo, defendendo cobrança de falta de Lescano e um chute cruzado de Thiago Mendes. Aos 28 minutos, a eficiência se fez presente: em rápido contra-ataque, Bruno Duarte ganhou do zagueiro na área e serviu Alan Lescano, que abriu o placar. Pouco depois, Bruno Duarte sentiu lesão e precisou ser substituído por David, mudança que ditaria o ritmo da segunda etapa.

Ampliação e resposta alvinegra

Na volta do intervalo, o Botafogo se lançou ao ataque e cedeu campo. O Vasco aproveitou aos seis minutos: Marino ligou contra-ataque para Colidio, que acionou David pela esquerda. O atacante tocou na saída do goleiro para fazer 2 a 0. O Cruzmaltino quase ampliou na sequência, quando Sosa encheu o pé e carimbou o travessão. No entanto, o Botafogo reagiu aos 15 minutos. Alex Telles cobrou falta com perfeição, a bola bateu na trave e foi para o fundo das redes de Léo Jardim, incendiando os mais de 23 mil torcedores presentes.

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Gols anulados, expulsão e tensão final

A reta final da partida foi marcada por tensão e intervenções do VAR. Aos 29 minutos, o Vasco teve um gol anulado após revisão apontar posição irregular de Thiago Mendes. Dez minutos depois, foi a vez do Botafogo ter um tento invalidado, com Tiquinho Soares em impedimento. Logo em seguida, o técnico Tite, do Botafogo, invadiu o gramado e recebeu o cartão vermelho direto. Nos acréscimos, Gabriel Batista, que terminou o jogo com cinco defesas, ainda salvou uma cabeçada de David no reflexo. No último lance de perigo, Robert Renan recebeu sem goleiro, mas chutou em cima de Alex Telles.

Com a vitória, o Vasco chega a 34 pontos e ocupa a 14ª posição, colando no próprio Botafogo, que permanece em 13º com 35 pontos. Na próxima rodada do Brasileirão, o Vasco recebe o Remo no sábado, 10, em São Januário. Já o Botafogo volta a campo na segunda-feira, 12, quando visita o Coritiba.

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