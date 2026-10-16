O São Paulo formalizou o reconhecimento de uma dívida de R$ 2,1 milhões com a Gutierres Filmes, empresa responsável pela criação e operação de conteúdos audiovisuais do clube, incluindo a SPFC Play. O documento de confissão de débito passou por votação no Conselho Deliberativo tricolor e recebeu aprovação por 157 votos favoráveis.

Segundo o Uol, o valor será quitado pelo clube de maneira parcelada ao longo de 22 meses. O acordo permitiu que as partes reorganizassem as obrigações pendentes sem interromper os serviços de mídia digital prestados ao torcedor são-paulino.

Além da repactuação financeira da quantia em atraso, clube e produtora acertaram a prorrogação da parceria com validade até o ano de 2030. Os termos do novo vínculo determinam uma redução de aproximadamente 20% no custo mensal pago pelo Tricolor em comparação ao contrato que estava em vigor.

Com o reajuste das condições econômicas, a Gutierres Filmes continuará encarregada das transmissões, coberturas de bastidores e produções exclusivas das plataformas do São Paulo, adequando os gastos à realidade orçamentária do departamento de comunicação.