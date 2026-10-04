Com reapresentação do elenco no último sábado, 3, o São Paulo confirmou quatro jogadores lesionados após derrota para o Santos no Morumbis. Luciano, Iago, Danielzinho e Rafael foram submetidos a exames.

O camisa 10, que sentiu dores durante o clássico, foi diagnosticado com lesão no adultor direito. A mesma lesão sofrida pelo lateral-esquerdo Iago. A recuperação de ambos é feita por meio de fisioterapia.

Danielzinho sofreu entorse no tornozelo esquerdo durante a partida e teve diagnosticada lesão de sindesmose. A recuperação também é realizada por fisioterapeutas.

Já Rafael, que sentiu dores na lombar antes do jogo e foi substituído por Coronel, e já recebe tratamento na região afetada.

O São Paulo retoma as atividades nesta segunda-feira, quando inciai a preparação para enfrentar o Cruzeiro na quarta, 7, no Mineirão, pela 29ª rodada do Brasileirão 2026.