O Remo finalizou a preparação para a partida contra o Vasco, marcada para este sábado, 10, às 18h (horário de Brasília), em São Januário, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro, com apenas dois zagueiros à disposição.

Em meio a um momento de pressão por 11 partidas sem vitória no torneio nacional, o técnico Thiago Carpini relacionou 23 atletas para o confronto, mas terá restrições severas para montar o sistema defensivo.

O zagueiro Tchamba não viajou com a delegação após retornar da seleção camaronesa com uma inflamação na região lateral do joelho direito. O departamento médico azulino já contava com as baixas de Léo Andrade e Matheus Felipe, deixando a comissão técnica com apenas Marllon e Zé Ivaldo como zagueiros de ofício disponíveis.

A partida reúne equipes em cenários distintos no Brasileirão. O clube paraense ocupa a vice-lanterna e necessita de pontos para tentar escapar da zona de rebaixamento. Já o adversário carioca entra em campo embalado por três triunfos seguidos na competição, sequência que o afastou das últimas posições.