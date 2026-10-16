O técnico argentino Ramón Díaz confirmou ter recusado uma proposta para retornar ao comando do Corinthians.

Cotado como um dos principais alvos da diretoria alvinegra para substituir Fernando Diniz, o treinador revelou que declinou a oferta do futebol brasileiro por ter o desejo exclusivo de assumir o River Plate, da Argentina.

A declaração foi dada por meio de um áudio enviado ao jornalista argentino Hernan Castillo. Na mensagem, Díaz admitiu a investida paulista, mas frisou sua prioridade de mercado no momento.

“Eles (River Plate) não nos contataram. Você sabe muito bem como funciona no futebol. Recusei uma grande oportunidade no Corinthians, estou aguardando uma oportunidade no River quando ela surgir”, explicou o técnico.

Com a recusa do argentino, o Corinthians precisou mudar a rota e surpreendeu ao anunciar a contratação do holandês Clarence Seedorf. A lenda do futebol europeu já desembarcou na capital paulista e iniciou os trabalhos no CT Joaquim Grava.

A preferência de Ramón Díaz pelo River Plate está diretamente ligada à sua profunda identificação com a instituição de Buenos Aires. Revelado pelas categorias de base do clube, onde também encerrou a carreira como jogador profissional, ele iniciou sua trajetória como técnico na própria equipe em 1995.

Em três passagens no cargo, o comandante conquistou sete títulos do Campeonato Argentino e uma edição da Copa Libertadores da América. De acordo com a imprensa esportiva argentina, o acerto para a sua quarta passagem pelo Monumental de Núñez está encaminhado.

No Corinthians, Díaz trabalhou entre o final de 2024 e o início de 2025. Durante esse período, o treinador foi o responsável por comandar a arrancada que livrou o time do rebaixamento no Campeonato Brasileiro de 2024.