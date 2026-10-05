Cabeludo nos anos 80, Antônio de Oliveira Filho, chama atenção pelo apelido que ficou conhecido no mundo do futebol: Careca. O ídolo do São Paulo e Guarani completou 66 anos nesta segunda-feira, 5.
Alemão, Júlio Cesar, Branco e Careca, do Brasil, comemorando a marcação do penalti contra a França (SERGIO SADE /PLACAR)
Origem do apelido Careca
Ainda na infância, vivendo em Araraquara, no interior de São Paulo, Antônio recebeu o apelido de “Careca” pela sua paixão pelo palhaço Carequinha. O palhaço foi um ator, cantor e artista circense que fez sucesso no Brasil nos anos 70 e 80.
Careca era fã dos programas de rádio e TV que o palhaço participava, cativando crianças por todo o país, e esse se tornou o seu apelido em casa. Quando iniciou a carreira no futebol, o atacante manteve a alcunha, com a qual marcou 115 gols pelo São Paulo.
Em 1987, ano da final do Campeonato Brasileiro de 1986, Careca teve a oportunidade de conhecer o ídolo. Na concentração para o segundo jogo da final, o palhaço fez uma surpresa para o jogador, batendo na porta do quarto do atleta.
“Quando ele apareceu e bateu na porta do meu quarto. Eu pensei: ‘acho que os caras vieram aqui me chamar para tomar lanche. Eu não vou’. De tanto ele bater eu fui. Quando eu abri a porta dei de cara com ele. Foi um presente maravilhoso.”, relembrou o ex-atacante, em entrevista ao perfil Futebol do Rapha.
Em campo, Careca foi conquistou o Brasileiro pelo São Paulo sobre o Guarani. O artilheiro foi fundamental na conquista, ao marcar um golaço para empatar a partida na prorrogação e levar o confronto para os pênaltis. Nas penalidades, Boiadeiro perdeu para o Bugre, e o Tricolor foi bicampeão.