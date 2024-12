PLACAR lança pôster do Botafogo, agora campeão do Brasileirão 2024

O “tempo de alegria” não tem fim no Botafogo. Uma semana depois do título da Libertadores, o clube conquistou também o Brasileirão. O momento está eternizado com a tradicional revista-pôster da PLACAR, já disponível na loja oficial no Mercado Livre e, em breve, nas bancas de todo o país.

Assim como na edição da Libertadores, o material trás a campanha do título até a partida do último domingo, contra o São Paulo, na vitória por 3 a 1; os heróis da conquista, estatística; e, claro, o time posado antes da partida válida pela 38ª rodada, no Nilton Santos.

Além do pôster do Botafogo, em breve também será lançada a PLACAR de dezembro, a Edição dos Campeões, com fotos e matérias especiais sobre o titulo continental. Fique ligado em nossas redes sociais e garanta as suas revistas.

