PLACAR lança pôster do Botafogo, campeão da Libertadores 2024

É tempo de Botafogo, o novo rei da América. O triunfo por 3 a 1 sobre o Atlético Mineiro, no Monumental de Núñez, em Buenos Aires, garantiu ao Glorioso o título da Copa Libertadores de 2024, uma conquista inédita e épica, eternizada em nossas páginas.

A partir desta segunda-feira, 2, a tradicional revista-pôster de PLACAR já pode ser adquirida na loja oficial da PLACAR no Mercado Livre. e chega às bancas de todo o país a partir de quarta-feira, 4.

Além do pôster do Botafogo, em breve também será lançada a PLACAR de dezembro, a Edição dos Campeões, com fotos e matérias especiais sobre o titulo continental. Fique ligado em nossas redes sociais e garanta as suas revistas.

