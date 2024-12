AO VIVO: Botafogo x São Paulo pela 38ª rodada do Brasileirão

Botafogo e São Paulo fazem neste domingo, 8, no Nilton Santos, no Rio, a partir das 16h (de Brasília) o jogo que vai decidir o título do Campeonato Brasileiro 2024. O campeão da Libertadores 2024 precisa apenas de um empate para garantir mais uma taça na 38ª e última rodada do Brasileirão.

Publicidade

Com 76 pontos, o Botafogo lidera o campeonato, três pontos à frente do segundo colocado, Palmeiras, que encara o Fluminense, em São Paulo, no mesmo horário. O São Paulo, na sexta posição com 59 pontos, não possui mais chances de alcançar as primeiras colocações.

Os lances de Botafogo x São Paulo