Fim da história: relembre a passagem de Gabigol pelo Flamengo

Gabigol encerrou sua trajetória no Flamengo, neste domingo, 8, em empate contra o Vitória, no Maracanã, pela 38ª rodada do Campeonato Brasileiro. A despedida contou com homenagens e um gol do atacante, ídolo do clube, que não teve seu contrato renovado.

Publicidade

Ao longo de quase seis anos, Gabriel Barbosa construiu grandes números. Foram 306 jogos e 160 gols, o que o coloca como o sexto maior artilheiro da história do Flamengo. Além disso, conquistou 13 títulos, igualando Zico e Junior como os jogadores mais vitoriosos com a camisa rubro-negra.

Gabigol, da mesma forma, acumulou brilhos em decisões. Em 2019, na final da Libertadores contra o River Plate, marcou dois gols em três minutos e garantiu o bi do torneio após 38 anos de jejum.

Publicidade

Em 2024, voltou a ser protagonista ao anotar dois gols na partida de ida da final da Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro. A atuação fez com que o fim da passagem tivesse tons menos melancólicos.

O atacante também divide com Zico a artilharia do clube em finais de Libertadores, com quatro gols marcados em decisões do torneio continental. Ele balançou a rede duas vezes em 2019, uma em 2021 (no vice-campeonato diante do Palmeiras) e em 2022, no título contra o Athletico Paranaense.

Os títulos de Gabigol pelo Flamengo

• Libertadores: 2 (2019 e 2022).

• Brasileirão: 2 (2019 e 2020).

• Copa do Brasil: 2 (2022 e 2024).

• Carioca: 4 (2019, 2020, 2021 e 2022).

• Supercopa do Brasil: 2 (2020 e 2021).

• Recopa Sul-Americana: 1 (2020).