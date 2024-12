Fecha a conta: Yuri Alberto e Alerrandro dividem artilharia do Brasileirão 2024

Yuri Alberto, do Corinthians, e Alerrandro, do Vitória, são os artilheiros do Brasileirão 2024, com 15 gols cada. Ambos marcaram na 38ª e última rodada, que coroou o Botafogo como campeão depois de 29 anos, e com isso dividirão o recém-criado troféu Roberto Dinamite.

Publicidade

Yuri Alberto marcou no triunfo do Timão por 3 a o sobre o Grêmio, em Porto Alegre, enquanto Alerrandro deixou o dele no empate em 2 a 2 com o Flamengo, no Maracanã. Com isso, ambos terminaram à frente de Estêvão, do Palmeiras, que fez 13.

Recentemente, Yuri Alberto narrou sua redenção em entrevista de capa da PLACAR de novembro (clique aqui e garanta a sua). Na temporada mais goleadora de sua carreira, ele se tornou o segundo jogador do Corinthians a conquistar a artilharia do Brasileirão (o primeiro foi Jô, em 2017).

Publicidade

Além disso, Yuri terminou o ano como “artilheiro do Brasil”, com 26 gols no ano, um à frente de Pedro, do Flamengo, que se lesionou gravemente em setembro.

Artilheiros do Brasileirão 2024

1º: Yuri Alberto (Corinthians): 15

Alerrandro (Vitória): 15

3º – Estêvão (Palmeiras): 13

4º – Vegetti (Vasco): 12

5º – Pedro (Flamengo): 11

Raphael Veiga (Palmeiras): 11

Wesley (Internacional): 11

Luciano (São Paulo): 11

8º Hulk (Atlético-MG): 10

Lucas Moura (São Paulo): 10

Garro (Corinthians): 10

Vegetti (Vasco): 10

Troféu Roberto Dinamite

A CBF apresentou no último sábado, 7, o Troféu Roberto Dinamite. O prêmio será entregue a Yuri e Alerrandro, os artilheiro do Brasileirão. A homenagem faz referência ao maior goleador da história da competição com 190 gols.

Publicidade

A peça mostra nos gomos da bola de futebol o número de gols que Roberto Dinamite fez em cada edição do Brasileiro que disputou.

“O troféu é uma homenagem especial da CBF ao maior artilheiro do Campeonato Brasileiro. O Roberto Dinamite escreveu o seu nome na história do nosso futebol e merece ser eternizado. Por isso, esse troféu será dado ao artilheiro de cada edição do Brasileiro a partir de agora”, afirmou o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues.

Além do troféu, os goleadores do Brasileirão vão receber R$ 100 mil cada um, e mais uma quantia de R$ 5 mil por gol marcado (R$ 75 mil).