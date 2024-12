Troféu Roberto Dinamite: CBF revela prêmio para artilheiro do Brasileirão

A CBF apresentou na manhã deste sábado, 7, o Troféu Roberto Dinamite. O prêmio será entregue ao artilheiro do Brasileirão. A homenagem faz referência ao maior goleador da história da competição com 190 gols.

Todas as dez partidas da 38ª rodada serão disputadas neste domingo, às 16 horas (de Brasília). Se de um lado Botafogo (76 pontos) e Palmeiras (73) disputam o título, Yuri Alberto, Alerrando (ambos com 14 gols) e Estêvão (13) são os principais artilheiros na disputa pelo novo prêmio.

LEIA MAIS: Homenageado, Roberto Dinamite segue maior artilheiro do Brasileirão

Caso os artilheiros terminem empatados em gols, a CBF promete entregar mais de um troféu. A peça mostra nos gomos da bola de futebol o número de gols que Roberto Dinamite fez em cada edição do Brasileiro que disputou.

“O troféu é uma homenagem especial da CBF ao maior artilheiro do Campeonato Brasileiro. O Roberto Dinamite escreveu o seu nome na história do nosso futebol e merece ser eternizado. Por isso, esse troféu será dado ao artilheiro de cada edição do Brasileiro a partir de agora”, afirmou o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues.

Além do troféu, o goleador do Brasileirão vai receber R$ 100 mil, e mais uma quantia de R$ 5 mil por gol marcado durante o campeonato. No momento, os artilheiros Yuri Alberto e Alerrandro embolsarão R$ 170 mil cada. O troféu será entregue ao(s) vencedor(es) na próxima semana.

