A Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) aprovou em primeira discussão o Projeto de Lei 2.287/23, que declara o Estádio Nilton Santos como Patrimônio Histórico, Cultural e Imaterial do Estado do Rio de Janeiro. O projeto de autoria da deputada Verônica Lima (PT) reconhece à relevância esportiva e social do local.

A proposta recebeu o aval inicial dos deputados durante sessão no plenário da Casa. Apesar da aprovação na primeira rodada de debates, o texto ainda necessita ser submetido a uma segunda votação legislativa. Caso seja aprovado novamente pelo Parlamento fluminense, o projeto seguirá para a análise do governador, que poderá sancioná-lo ou vetá-lo.

Inaugurado em junho de 2007 para sediar as competições dos Jogos Pan-Americanos, o estádio localizado no bairro do Engenho de Dentro, na Zona Norte da capital fluminense, passou a ser utilizado pelo Botafogo em agosto daquele mesmo ano, tornando-se a casa oficial da equipe alvinegra.

Ao longo de sua história, o espaço também ganhou projeção mundial ao servir como uma das principais sedes dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro em 2016, recebendo as disputas de atletismo e partidas de futebol do evento internacional.

O Botafogo estuda ampliar a capacidade do estádio, que atualmente suporta cerca de 46 mil pessoas. O novo projeto prevê que a arena poderia ter até 60 mil lugares.