O Corinthians anunciou a renovação de contrato de Memphis Depay, nesta terça, 18, e já reintegrou o atacante ao elenco comandado por Fernando Diniz. O novo vínculo terá validade até 2028 e depende apenas dos trâmites finais para assinatura.

Após mais de 50 dias sem atuar, Memphis se reapresentou no CT Joaquim Grava e iniciou os trabalhos com o grupo. O jogador já foi inscrito no BID (Boletim Informativo Diário) e está disponível para a partida contra o Rosario Central, na próxima quinta-feira, 20, na Neo Química Arena, pelas oitavas de final da Libertadores.

Em entrevista à Corinthians TV, Memphis Depay afirmou estar muito feliz em continuar no clube: “Muitas emoções na minha cabeça, no meu corpo. Primeiro, todos que foram envolvidos no processo de renovação, gostaria de agradecê-los. Claro, o Corinthians é gigante. Eu vi e todos viram o quão grande ele é. O quão grande nós somos juntos. Estou muito, muito feliz. Não vejo a hora de voltar ao trabalho. Temos muitas coisas pelas quais lutaremos. Estou muito feliz”.

Segundo o presidente Osmar Stabile, o atacante aceitou uma redução significativa nos valores previstos inicialmente para o novo contrato. A renovação foi avalizada pelo Conselho de Orientação (Cori) na noite da última segunda-feira, 17, após semanas de impasse.

Inicialmente, Stabile havia comunicado que não assinaria o novo vínculo por questões financeiras. Porém, voltou a negociar com o staff do jogador e chegou a um entendimento para adequar os termos do acordo.

“Agradecemos a equipe do Memphis Depay e ele pessoalmente. Nós tivemos uma reunião pessoal e ele conseguiu reduzir números que a equipe dele não conseguia chegar. Nós fizemos o que foi melhor para o Corinthians, principalmente na questão financeira”, disse o presidente.

Stabile ainda desabafou sobre a pressão da torcida sobre o caso: “Sofremos as consequências, vazaram meus telefones, vazaram os telefones das minhas filhas, invadiram as minhas contas de banco, das minhas filhas, da minha esposa. Teve gente mostrando faca, gente mostrando revólver. Eu não desejo isso para ninguém”.

Memphis tem 14 jogos, um gol e uma assistência na temporada.