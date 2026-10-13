Após o empate por 1 a 1 contra o Coritiba no Estádio Couto Pereira, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A, o auxiliar-técnico Matheus Bachi analisou o momento do Botafogo e apontou evolução em campo. Com Tite cumprindo suspensão após ter sido expulso diante do Vasco, Bachi comandou a equipe à beira do gramado nesta segunda-feira, dia 12.

Como o auxiliar avaliou a postura tática da equipe?

Durante a entrevista pós-jogo, o assistente ressaltou o controle sobre as principais virtudes do adversário, valorizando a solidez tática demonstrada pelos atletas ao longo dos 90 minutos.

“Hoje […] fomos uma equipe que deu muito pouca transição para uma as equipes que tem mais gols de transição no campeonato. Então, tendo essa consciência do que temos que fazer e construir, lógico que queríamos chegar e nos impor contra todo adversário, mas temos que entender o processo e as etapas das equipes e da nossa equipe. Acredito que estamos construindo alguma coisa que vamos solidificar e agregar. Solidificar e agregar”, afirmou Matheus Bachi em entrevista pós-jogo.

Qual o impacto do resultado na tabela do Brasileirão?

O resultado marcou o primeiro ponto somado pelo clube carioca sob a nova comissão técnica, após tropeços diante de Mirassol e Vasco nas rodadas anteriores da competição.

Com o empate em Curitiba, o Botafogo alcançou a 13ª colocação na tabela, somando 36 pontos. O elenco agora mira a sequência de jogos decisivos no torneio nacional para se afastar de qualquer aproximação da zona de rebaixamento.