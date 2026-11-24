Após a goleada do Vitória por 5 a 2 em cima do Internacional, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro, o técnico Rafael Lacerda tratou de conter o clima de euforia em relação à permanência na Série A. O treinador foi cauteloso na análise, mesmo com o rubro-negro se afastando da zona do rebaixamento.

Rafael Lacerda exalta goleada

Apesar da confiança no resultado positivo, Rafael Lacerda destacou que não esperava um goleada avassaladora como o 5 a 2 no Beira-Rio. “Eu tinha muita convicção na vitória, de verdade. Mas um placar tão elástico, em uma competição nivelada como o Campeonato Brasileiro, surpreende”, disse o treinador.

O treinador também se mostrou satisfeito com a entrega e concentração do time na partida. Lacerda exemplificou com o lance do primeiro gol, que aconteceu com apenas 12 segundos após pressão de Renê para roubar a bola do defensor do Internacional.

“O gol é retrato da nossa equipe, agressiva, competitiva, com intensidade. Eu cobro muito deles isso no jogo, e para cobrar eu preciso fazer em treinamento, e é isso que temos tentado fazer. Além de vencer esses dois jogos, conseguimos começar os jogos com muita agressividade. Foi um gol com três minutos contra o Bragantino e agora com 12 segundos contra o Inter. Estou muito feliz. O mais importante é o Vitória, não conquistamos nada ainda, temos outros jogos pela frente”, destacou.

Foco exclusivo na reta final da competição

O treinador rubro-negro destacou que a briga contra o rebaixamento segue aberta e direcionou a atenção para o embate frente ao Santos. “Vamos continuar trabalhando, temos muito o que fazer nesse Campeonato. Eu penso só no Santos. O que vier vai ser consequência. Ainda precisamos de pontos na competição. Para mim não muda nada, eu penso jogo a jogo, temos que nos concentrar ao máximo”, afirmou Rafael Lacerda em entrevista coletiva.

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Próximo compromisso no Barradão

O resultado expressivo em Porto Alegre distanciou o Leão da Barra da zona de rebaixamento, mas a pontuação atual ainda exige atenção nas rodadas finais. O Vitória volta a campo no próximo domingo contra o Santos, no Barradão, buscando confirmar matematicamente sua permanência na elite do futebol nacional.