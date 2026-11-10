O presidente do Vitória, Fábio Mota, concedeu entrevista coletiva nesta terça-feira, 10, na Toca do Leão, na apresentação do técnico Rafael Lacerda para a reta final do Campeonato Brasileiro.

Fábio Mota afasta clima de desespero no Brasileirão

Ao analisar a situação da equipe na Série A, o mandatário rubro-negro contestou críticas ao planejamento do departamento de futebol e destacou que o time segue fora do Z4. “Não tem desespero, em outros anos nessa mesma época eu vim aqui com o time na zona de rebaixamento e falei que a gente não iria cair. Esse ano nem estamos na zona de rebaixamento”, afirmou Fábio Mota.

O dirigente ainda aproveitou o momento para alfinetar a postura de críticos da sua gestão no clube. Fábio afirmou que vê a torcida fechada com o elencon e que isso irá blindar a equipe na reta decisiva de campeonato.

“Vamos deixar as aves agorentas de lado. Temos muitas aves agorentas torcendo para o Vitória cair. O cara pensa no poder e não no Vitória. Muitos comunicadores vivem do insucesso dos outros. Igual a urubu na carniça, que fica rico batendo na desgraça dos outros. A gente não vai entrar nisso, a torcida vai blindar isso. A nossa arrancada vai ser a partir da partida do Bragantino”, disse.

Impacto das bets nas finanças do clube

O presidente do Vitória voltou a falar do impacto financeirto que a saída das bets tiveram no clube. Fábio Mota ressaltou que, mesmo diante das dificuldades, o rubro-negro fez até aqui uma campanha fora da zona do rebaixamento e ainda mantém seus compromissos financeiros em dia.

“Sei que nesse momento tem muita gente torcendo contra, mesmo sabendo de nossas dificuldades, temos orçamento pequeno, perdemos muito com a saída das bets, perdemos 27% do nosso orçamento. Mas o Vitória hoje não deve salário para ninguém, então essa não é a razão para a queda do clube. Continuamos fortes para nosso objetivo de se manter na Série A, mas sentimos a necessidade de mudar o comando tático. Agradecemos a Jair Ventura, que fez grande campanha na Copa do Brasil e fez um bom primeiro semestre”, afirmou o presidente do Vitória.

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Motivos da demissão de Jair Ventura

O dirigente explicou que o rendimento insuficiente como visitante e o desgaste interno pesaram para a rescisão com a comissão técnica anterior. “Futebol é resultado. Não podemos normalizar não ter vencido fora de casa. Com 28% de aproveitamento no segundo turno a gente iria cair. Precisava mudar. Não é só resultado, se fosse só pelo resultado eu teria demitido antes. O treinador precisa ter o grupo, mas quando você perde isso, precisa mudar o treinador”, declarou Fábio Mota.

Missão de Rafael Lacerda

Para assumir a equipe nas rodadas decisivas do torneio nacional, a diretoria acertou a contratação de Rafael Lacerda, com contrato até dezembro de 2027. O novo comandante tem como objetivo imediato garantir a pontuação necessária para a permanência definitiva do clube na divisão de elite.

O Vitória é o 15º colocado na tabela com 38 pontos, mesma pontuação do Internacional, 16º colocado, e está a apenas um ponto do Corinthians, que abre a zona do rebaixamento em 17º ao lado do Grêmio, em 18º. Após a Data Fifa, o rubro-negro enfrentará o RB Bragantino.