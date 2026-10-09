Após a vitória do Palmeiras por 1 a 0 sobre o Bahia no Nubank Parque, em partida válida pela 29ª rodada do Brasileirão, o auxiliar técnico João Martins comandou a entrevista coletiva. Com a ausência do treinador Abel Ferreira, que cumpriu suspensão, o profissional português projetou o clássico contra o Corinthians no próximo domingo, 11.

“O jogo do Corinthians é mais um jogo para nós. Não vamos fazer nada mais nada menos do que fazemos sempre. Do que fizemos hoje contra o Bahia. O grande problema de outras equipes no futebol brasileiro é que só se mobilizam para certo tipo de jogos e depois se reflete na tabela”, iniciou João Martins.

“Nós enquanto estamos no Palmeiras, nós somos obrigados a todos os jogos a andar no limite. Eu não posso andar no limite só quando jogo contra o São Paulo, Corinthians ou Santos, e depois perder os outros jogos. Ir a Curitiba e perder de 2 a 0, 3 a 0, por exemplo. Isso não pode acontecer em um clube como o Palmeiras. O Palmeiras se mobiliza para todos os jogos, todas as rodadas e não há dias de folga”, finalizou.