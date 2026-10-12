O goleiro Sergio Rochet sofreu um revés no processo de reabilitação física e tem retorno considerado improvável aos gramados nesta temporada pelo Internacional. Afastado há cinco meses, o atleta precisará realizar um novo procedimento médico na coluna, o que também dificulta a renovação autpmática do jogador com o clube, válido até dezembro.

O jogador relatou novas dores nas costas e precisará passar por um bloqueio lombar, intervenção médica que consiste na aplicação de medicamento diretamente no nervo lesionado. Em agosto, o uruguaio já havia sido submetido a uma cirurgia para a correção de uma hérnia de disco.

Impacto no elenco e situação contratual

Sem atuar desde 12 de maio, quando entrou em campo antes de se apresentar à seleção uruguaia, Rochet dificilmente voltará a jogar em 2026. A comissão técnica avalia que o tempo hábil até o fim do ano é insuficiente para colocá-lo em condições de jogo.

A ausência prolongada impede que o goleiro alcance a meta esportiva prevista no vínculo atual, que estipulava renovação automática caso atuasse em ao menos 60% das partidas do clube na temporada. Diante do número reduzido de confrontos restantes e do encerramento do vínculo em dezembro, a continuidade do atleta no Beira-Rio permanece incerta.