O meio-campista Rodrigo Garro teve mais uma noite infeliz pelo Corinthians nesta quarta-feira, 7, na derrota por 2 a 1 para o Inter, no Beira-Rio, pela 29ª rodada do Brasileirão.

O jogador argentino falhou nos dois gols colorados, especialmente no segundo, em que perdeu a bola dentro da própria área antes do tento de Alan Patrick, já na segunda etapa.

Para piorar, Garro ainda recebeu seu terceiro cartão amarelo seguido na competição e com isso será desfalque, assim como Kaio César, no clássico diante do Palmeiras, no próximo domingo, 11, às 17h30 (de Brasília), no Nubank Park.

Garro, de 28 anos, ganhou a confiança do técnico Diniz como capitão do time em 2026, mas não vem tendo sua melhor temporada pelo Timão. Em 48 jogos no ano, tem 3 gols e 12 assistências, e falhou em momentos decisivos.

Com sete derrotas seguidas no Brasileirão, que resultaram na demissão do técnico Fernando Diniz, o Corinthians segue com 32 pontos, a apenas um da zona de rebaixamento, à frente do próprio Inter (31) e Grêmio (30). Remo (24) e Chapecoense (18) fecham o Z4.

Os últimos jogos do Corinthians no Brasileirão 2026

Palmeiras (fora)

Vitória (casa)

Vasco (fora)

Mirassol (casa)

São Paulo (fora)

Botafogo (casa)

Atlético-MG (fora)

Grêmio (casa)

Remo (fora)