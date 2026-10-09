Após a goleada do Fluminense por 4 a 0 sobre o Coritiba na última quinta-feira, 8, no Maracanã, o atacante Kevin Serna avaliou o momento da equipe tricolor na temporada. O resultado colocou a equipe na terceira posição da tabela de classificação do Brasileirão, mas o atleta pregou concentração imediata para a maratona decisiva de confrontos diretos.

No próximo domingo, 11, o Fluminense enfrenta o Flamengo, no Maracanã, pela 30ª rodada do Brasileirão. Na próxima quarta-feira, 14, o Flu duela contra o Palmeiras, no Maracanã, pelo duelo de ida da semifinal da Libertadores.

“Conseguimos vencer com contundência, mas temos que trabalhar porque ainda falta bastante. A vitória é sempre importante para ganhar confiança. Sabemos que vem jogos muito difíceis (Flamengo e Palmeiras) e, além disso, não podemos confiar no que temos, sem nos iludir e trabalhar com humildade, o que é sempre muito importante sem perder o foco”, iniciou Serna.

“Essa vitória é para animar a torcida e já sabemos que será muito importante nesses jogos. Esperamos ter todo o apoio deles”, finalizou.