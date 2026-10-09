O Fluminense não tomou conhecimento do Coritiba na noite desta quinta-feira, 8. Em partida válida pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Tricolor dominou as ações no Maracanã e goleou por 4 a 0. O grande nome da noite foi Savarino, autor de um hat-trick, enquanto Luciano Acosta fechou a conta nos acréscimos. Com o resultado, a equipe carioca saltou para a terceira colocação na tabela de classificação.

Domínio tricolor e fim do jejum

O jogo começou com o Fluminense, vestindo seu terceiro uniforme verde, impondo seu ritmo e trocando passes no campo de ataque. A equipe terminou a partida com expressivos 69% de posse de bola. Apesar do controle dos donos da casa, o primeiro grande susto foi do Coritiba. Aos 17 minutos, Josué surpreendeu o goleiro Fábio e soltou uma bomba no travessão. A resposta tricolor veio com efetividade aos 30 minutos. Após cobrança de escanteio de Arana, a bola sobrou para Savarino no segundo pau. O venezuelano, que não marcava há quase cinco meses, chutou forte, a bola desviou em Rodrigo Moledo e parou no fundo da rede de Pedro Rangel. O goleiro coxa-branca ainda evitou o segundo gol antes do intervalo com uma lindíssima defesa em chute cruzado de Serna.

O show do camisa 11

Na volta do intervalo, o cenário de superioridade se manteve. Logo aos quatro minutos da etapa final, após corte parcial da zaga paranaense em escanteio, Thiago Silva ajeitou e Savarino soltou a bomba de primeira para ampliar. O Coritiba, que terminou o jogo sem nenhuma finalização no gol, não conseguia reagir e via o adversário ser o senhor da partida. Aos 21 minutos, Hulk desceu pelo meio e serviu Savarino. O atacante dominou, cortou Moledo e bateu colocado de canhota para anotar o seu primeiro hat-trick com a camisa tricolor. Pedro Rangel, que terminou a partida com seis defesas, seguiu trabalhando para evitar um placar ainda mais elástico.

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Golaço e crise no adversário

Na reta final, o técnico Marcão promoveu mudanças, e os reservas mantiveram o ímpeto ofensivo. O Coritiba ainda teve uma chance clara aos 38 minutos, quando Tinga, quase debaixo da trave, desperdiçou após cobrança de escanteio de Josué. Aos 48, para coroar a atuação de gala, o Fluminense chegou ao quarto gol. Em rápido contra-ataque, Wesley Natã pisou para trás e Luciano Acosta finalizou sem chances para o goleiro. O revés agrava o momento do time comandado por Fernando Seabra, que sofreu nove gols em suas duas últimas partidas no Rio de Janeiro.

Com a vitória, o Fluminense chega a 51 pontos e assume a 3ª colocação do Brasileirão. Já o Coritiba permanece com 38 pontos, no 9º lugar. O Tricolor volta a campo no domingo, 11, para o clássico contra o Flamengo, pela Série A. O Coxa tenta a recuperação em casa na segunda-feira, 12, diante do Botafogo, também pelo campeonato nacional.