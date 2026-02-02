Nesta quarta-feira (4), o Flamengo recebe o Internacional no Maracanã, em duelo válido pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro de 2026. A bola rola às 19h (horário de Brasília) em um confronto onde ambas as equipes buscam a reabilitação imediata após tropeços na estreia da competição.

Contexto: Pressão por recuperação

O clássico interestadual coloca frente a frente dois gigantes do futebol nacional que iniciaram o torneio com resultados negativos. O Rubro-Negro vem de uma derrota por 2 a 1 para o São Paulo, enquanto o Colorado foi superado pelo Athletico-PR por 1 a 0. Com esses resultados, o Flamengo ocupa momentaneamente a 15ª posição na tabela, logo acima do Internacional, que figura em 16º. A necessidade de somar pontos é urgente para ambos, visando evitar que a desconfiança cresça logo no início da temporada.

Flamengo aposta no fator casa

Jogando diante de sua torcida no Rio de Janeiro, o time carioca entra em campo pressionado para conquistar sua primeira vitória. A expectativa é de uma postura ofensiva para apagar a má impressão deixada na rodada inaugural. O apoio das arquibancadas do Maracanã é visto como um fator crucial para o clube subir na classificação e iniciar uma sequência positiva no campeonato nacional.

Internacional tenta surpreender como visitante

Do outro lado, a equipe gaúcha vive situação semelhante e busca seus primeiros pontos para não se complicar na parte inferior da tabela. O desafio de jogar fora de casa exige que o Colorado apresente solidez defensiva e eficiência para levar pontos para Porto Alegre. Pontuar no Rio de Janeiro é fundamental para a equipe recuperar a confiança e sair da incômoda zona próxima ao rebaixamento neste início de torneio.

Onde assistir Flamengo x Internacional

O confronto promete ser disputado, com os dois times necessitando urgentemente do resultado positivo. A partida terá transmissão ao vivo confirmada através do sistema pay-per-view pelo Premiere.