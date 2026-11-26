O São Paulo passará por uma reformulação no comando técnico e no departamento de futebol para a temporada de 2027. Logo após a vitória por 3 a 1 sobre o Remo nesta quinta-feira, 26, no Morumbis, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro, o treinador Dorival Júnior e o diretor executivo Rafinha anunciaram que deixarão o clube após o encerramento da competição nacional.

A decisão foi comunicada previamente aos jogadores, ao presidente e à comissão técnica no vestiário antes do pronunciamento oficial. Segundo Dorival Júnior, a medida visa dar liberdade à próxima gestão presidencial — cujas eleições estão marcadas para a primeira quinzena de dezembro — para definir o planejamento esportivo sem carregar o desgaste acumulado ao longo do ano.

“Desculpem a demora. Estávamos comunicando aos atletas e ao presidente e ao estafe que a nossa permanência vai acontecer até a última partida do Brasileiro deste ano. Depois disso, é importante que deixemos o clube para que os futuros candidatos à presidência possam escolher os profissionais. É uma condição que estamos pensando muito mais no São Paulo do que propriamente e especificamente nas pessoas dos profissionais, tanto o Dorival quanto o Rafinha”, afirmou o treinador.

Diagnóstico interno e desgaste da temporada

Embora possuísse vínculo até dezembro e tivesse sinalizado anteriormente o interesse em dar sequência ao trabalho, o treinador não escondia o incômodo com as dificuldades enfrentadas dentro e fora de campo. Para evitar que eventuais tropeços no início de 2027 reavivem a pressão vivida neste ano, o comandante explicou que preparou, ao lado de Rafinha — que iniciou a passagem como gerente esportivo e acumulou a diretoria executiva —, um relatório detalhado para repassar aos futuros dirigentes.

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“Acho que é um momento que temos que pensar ali na frente que o acúmulo de um novo resultado negativo, no Brasileiro ou no Paulista de 2027, traríamos à tona todo esse passivo em relação à campanha deste ano, ainda que nos últimos dez anos praticamente se assemelhe muito em termos de pontuação. Sobrecarregaria demais e seria um momento importante para que possamos colocar aos dois presidentes e estamos à disposição, para que possamos fazer e já fizemos por orientação do Rafinha um diagnóstico para que nós possamos passar a todos os profissionais que cheguem nesse momento e que cheguem pegos de surpresa toda a condição do clube e tudo aquilo que observamos ao longo desse processo e desse período”, completou.

Números da terceira passagem

Contratado em maio para substituir Roger Machado — que havia assumido após a demissão de Hernán Crespo depois da eliminação no Campeonato Paulista —, Dorival Júnior encerrará sua terceira passagem pelo Morumbis na rodada final do Brasileirão. Até o triunfo diante da equipe paraense, o técnico acumulou 27 partidas à frente do elenco, com retrospecto de oito vitórias, nove empates e dez derrotas.

Com todas as tratativas contratuais paralisadas no clube em função do pleito presidencial de dezembro, nenhum dos candidatos havia garantido ou descartado a manutenção da comissão técnica para o próximo ano, levando o treinador e o dirigente a anteciparem o desligamento.