O técnico Dorival Júnior expressou forte insatisfação com a campanha do São Paulo ao longo do ano e defendeu mudanças profundas no clube. O pronunciamento ocorreu após o empate por 1 a 1 contra o Botafogo, na noite da última segunda-feira, 23, no Estádio Nilton Santos, em duelo válido pela 36ª rodada do Brasileirão.

“É difícil. Você prepara o jogo, busca as condições e acho que a equipe estava bem postada em todas as fases da partida. Foram raros os momentos que demos um pouco de espaço ao Botafogo. Vínhamos conduzindo a partida com méritos até buscarmos a possibilidade de aumentar o placar, já que tivemos oportunidades para isso”, iniciou Dorival Júnior em entrevista coletiva.

“Nós saímos ainda além de uma jogada com Calleri, e saímos mais umas duas ou três vezes em condições de envolver com três contra dois. São situações que poderíamos ter tido um resultado um pouco melhor. Ao longo do ano, nós tivemos muitas dificuldades, eu reconheço e me responsabilizo. Entendendo que, de um modo geral, nós precisamos de uma reestruturação importante internamente para que possamos buscar melhores resultados no próximo ano”, finalizou.