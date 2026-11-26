O São Paulo voltou a vencer no Campeonato Brasileiro. Na noite desta quinta-feira, 26, no Morumbis, a equipe paulista superou o Remo por 3 a 1, em duelo válido pela 37ª rodada da competição. O resultado encerra um jejum de vitórias do time da casa: contando este confronto, o São Paulo soma uma vitória, dois empates e duas derrotas nos últimos cinco jogos do campeonato. O Leão Azul, que já entrou em campo com o rebaixamento matemático confirmado, chegou a empatar a partida no segundo tempo, mas sofreu dois gols na reta final.

Domínio tricolor e erro fatal

O primeiro tempo foi marcado pelo controle da posse de bola do São Paulo, que terminou o jogo com 63%, contra 37% dos visitantes, e ampla vantagem na troca de passes (621 a 362). Apesar do volume, o time da casa encontrava dificuldades para furar a retranca do Remo, que se defendia do meio para trás. Aos 19 minutos, Pedro Lima exigiu a única defesa do goleiro Marcelo Rangel na partida em um chute rasteiro cruzado. A insistência deu resultado aos 39 minutos, contando com uma falha adversária: Tchamba tentou afastar de canhota, a bola bateu em seu companheiro e sobrou para Jonathan Calleri, que finalizou cruzado no canto esquerdo para abrir o placar. Nos acréscimos, o árbitro chegou a marcar pênalti de Tchamba em Artur, mas anulou a marcação após revisão no monitor do VAR, confirmando que não houve toque.

Reação visitante e susto

Na volta para a segunda etapa, debaixo de chuva mais forte, o Remo adotou uma postura mais ofensiva e conseguiu o empate aos 55 minutos. Yago Pikachu recebeu na ponta direita, cruzou fechado na pequena área e Gabriel Poveda apareceu entre os zagueiros para mergulhar de peixinho e deixar tudo igual. O São Paulo sentiu o golpe e o jogo ficou aberto. Aos 84 minutos, o Remo teve a chance da virada: após cruzamento da direita, Eduardo Melo fechou sozinho na pequena área, mas finalizou de primeira por cima do gol, desperdiçando uma grande oportunidade.

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Alívio na reta final

O castigo para o time paraense veio logo em seguida. Aos 87 minutos, Bobadilla alçou a bola na área, Tchamba cortou parcialmente de cabeça e o jovem Ryan F., que havia entrado no lugar de Luciano, bateu rasteiro para recolocar o São Paulo em vantagem. Já nos acréscimos, aos 95 minutos, o Tricolor armou um contra-ataque pelo meio, Lucca dominou com espaço e lançou para Calleri tirar de Marcelo Rangel e fechar a conta em 3 a 1, decretando a vitória são-paulina em sua despedida do Morumbis na temporada.

Com o resultado, o São Paulo sobe da 11ª para a 10ª colocação do Brasileirão, agora com 48 pontos. O Remo, já rebaixado para a Série B, segue na 19ª posição, com 32 pontos. As duas equipes voltam a campo na próxima quarta-feira, 2, pela última rodada do campeonato. O São Paulo visita o Athletico-PR, enquanto o Remo recebe o Corinthians.