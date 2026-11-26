O São Paulo sustenta 100% de invencibilidade no Campeonato Brasileiro de 2026 sempre que o centroavante argentino Jonathan Calleri balança as redes. Após os dois gols marcados na vitória por 3 a 1 sobre o Remo nesta quinta-feira, 26, no Morumbis, pela 37ª rodada, a equipe tricolor alcançou a marca de oito jogos sem derrota na competição nacional com tentos do camisa 9 — somando seis triunfos e dois empates, o que representa um aproveitamento de 83,3% dos pontos disputados nesse recorte.

O peso estatístico dos gols do atacante fica ainda mais evidente na comparação com as partidas em que ele passou em branco na Série A. Nas 22 rodadas em que Calleri esteve em campo e não marcou, o São Paulo acumulou 12 derrotas, cinco empates e apenas cinco vitórias, fazendo o índice de aproveitamento cair para 30,3%. Em 17 dessas 22 ocasiões, o time deixou o gramado sem vencer.

O caminho invicto na Série A

Ao longo das 30 partidas disputadas pelo centroavante no Brasileirão até aqui, seus 10 gols foram distribuídos em oito compromissos diferentes. Os únicos tropeços com bola na rede do camisa 9 aconteceram fora de casa, ambos em empates por 1 a 1: diante do Internacional, no Beira-Rio, pela 9ª rodada, e frente ao Flamengo, no Maracanã, no início do segundo turno.

Nos demais seis confrontos em que deixou sua marca, Calleri comandou vitórias tricolores tanto no Morumbis quanto como visitante, incluindo dois jogos com mais de um gol — diante de Vitória e Remo.

Todos os jogos com gol de Calleri no Brasileirão 2026

12/03/2026 – São Paulo 2 x 0 Chapecoense: 1 gol marcado no Morumbis.

15/03/2026 – Red Bull Bragantino 1 x 2 São Paulo: 1 gol marcado em Bragança Paulista.

01/04/2026 – Internacional 1 x 1 São Paulo: 1 gol marcado no Beira-Rio.

04/04/2026 – São Paulo 4 x 1 Cruzeiro: 1 gol marcado no Morumbis.

26/07/2026 – Flamengo 1 x 1 São Paulo: 1 gol marcado no Maracanã.

19/09/2026 – São Paulo 1 x 0 Internacional: 1 gol marcado no Morumbis.

10/10/2026 – São Paulo 2 x 1 Vitória: 2 gols marcados no Morumbis.

26/11/2026 – São Paulo 3 x 1 Remo: 2 gols marcados no Morumbis.

Recorte geral da temporada 2026

Mesmo quando a análise é ampliada para todas as competições disputadas pelo São Paulo na temporada — somando Campeonato Paulista e Copa Sul-Americana aos compromissos do Brasileiro —, o impacto da presença goleadora do atacante permanece decisivo. Nos 40 jogos totais realizados por Calleri no ano, ele marcou 13 gols em 11 partidas, registrando oito vitórias, dois empates e apenas uma derrota (78,8% de aproveitamento).

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O único revés em todo o ano de 2026 em que o camisa 9 deixou o dele ocorreu ainda no primeiro trimestre, na derrota por 2 a 1 para o Palmeiras, em 1º de março, válida pela semifinal do Campeonato Paulista. Já nos 29 jogos da temporada em que não balançou as redes, o balanço tricolor foi de 13 derrotas, oito empates e oito vitórias (36,8% de aproveitamento).