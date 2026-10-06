O São Paulo pode perder até seis pontos no Campeonato Brasileiro caso não pague os agentes de Giuliano Galoppo, nos próximos 60 dias. Segundo o ge, o clube tem um transfer ban ativo na Fifa, desde a última sexta-feira, 2, com uma dívida de 300 mil dólares (R$ 1,5 milhão).

O Código Disciplinar da entidade prevê a possibilidade de perda de pontos em casos de descumprimento persistente, reincidência ou infrações graves. No entanto, a medida não é consequência automática de um transfer ban.

O São Paulo se enquadra no ponto que trata da reincidência. Na atual temporada, o clube sofreu duas punições da Fifa: a atual, relacionada à dívida por Galoppo, e outra pelo atraso no pagamento à Lazio pela contratação de Marcos Antônio, quitada em agosto.

O clube tem até o dia 2 de dezembro, data da última rodada do Brasileirão, para pagar os débitos. A possível punição pressiona o clube, que com seis pontos a menos, teria 30 pontos, ficando um ponto a frente do Grêmio, primeiro time da zona de rebaixamento do campeonato.

Mesmo com a ameaça de perda de pontos, a diretoria está confiante no pagamento da dívida, graças ao aporte financeiro da Ticketmaster, nova plataforma de venda de ingressos do clube.

Pelo São Paulo, Giuliano Galoppo disputou 60 partidas, marcando 10 gols e conquistando a Copa do Brasil 2023 e a Supercopa do Brasil 2024. O meia argentino, atualmente no Atlanta United, da MLS, chegou ao Tricolor como uma das contratações mais caras de sua história. O clube pagou cerca de R$ 32 milhões de reais para tirá-lo do Banfield.