O Sâo Paulo anunciou um acordo com a Ticketmaster, plataforma de venda de ingressos, nesta sexta-feira, 2. O contrato prevê o adiantamento de R$ 110 milhões, que serão usados pelo clube para pagar dívidas urgentes, e mais R$ 30 milhões após a assinatura do contrato, válido por cinco anos.

O acordo da empresa vai integrar a bilheteria e o programa de Sócio Torcedor, que atualmente operam em sistemas diferentes. O acordo de ticketing entra em vigor no dia 1º de janeiro de 2027. Em relação ao Sócio Torcedor, o clube cumprirá antes o aviso prévio estabelecido em contrato com o atual fornecedor.

“Este é um acordo muito importante para o São Paulo e representa um grande avanço para o clube. Estamos iniciando uma parceria com uma empresa de referência mundial, que traz experiência, tecnologia e capacidade para contribuir com o desenvolvimento de novas soluções para o nosso torcedor. É um acordo que abre novas possibilidades para seguirmos fortalecendo o São Paulo e a relação com a nossa torcida”, afirmou Harry Massis, presidente do São Paulo Futebol Clube.

A parceria também inclui a renovação do Memorial Luiz Cássio dos Santos Werneck, no Morumbis.

Para a diretoria Tricolor, a aprovação do contrato com a Ticketmaster era a única solução para quitar dívidas com o elenco. No início deste mês, o clube chegou a atrasar salários para jogadores e colocou a culpa na não aprovação do acordo com a Ticketmaster.