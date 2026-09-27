Aos 19 anos, o volante são-paulino Djhordney vive o melhor momento da curta carreira. Presença certa nos últimos jogos do Tricolor, o jovem também foi convocado para uma série de amistosos da seleção brasileira sub-20 na Espanha, durante a Super Data Fifa.

Dorival Júnior, inclusive, tentou a liberação do atleta para o presente período, mas sem sucesso.

Sob as cores do São Paulo, Djhordney atuou em seis dos últimos sete jogos, sendo dois como titular dos três mais recentes. O primeiro deles, no clássico contra o Palmeiras, no Nubank Parque.

Chegada ao São Paulo

O volante chegou a Cotia em 2025 para integrar a categoria sub-20, inicialmente por empréstimo junto ao Novorizontino. Na base, foi campeão da Copa do Brasil Sub-20 dos mesmo ano e um dos principais nomes da equipe no vice-campeonato da Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2026 — desempenho que o alçou à equipe principal.

No entanto, segundo o UOL, o Tricolor ainda mantém pendência financeira sobre a contratação do jogador e precisou negociar um novo acordo com o Novorizontino para não sofrer novo transfer ban. Até o final do ano, o clube da capital deve arcar com as três parcelas restantes do pagamento de R$ 1 milhão e assim acertar de vez com Djhordney.