Kiko, Leandro e Bruno? Não, o trio são-paulino que estampou a capa da edição nº 1500 da PLACAR, publicada em julho de 2001, era composto por Kaká, Leonardo e Júlio Baptista. A matéria assinada por Arnaldo Ribeiro defendia que a reunião dos três nomes, favoritos das adolescentes são-paulinas, conquistariam a torcida.

Aniversariante desta quinta-feira, 1, Júlio Baptista passou por Real Madrid, Arsenal e Cruzeiro, antes de encerrar a carreira e virar treinador. Hoje o treinador voltou ao Tricolor, clube que o formou, para comandar o sub-20.

O trio KLB

“Vem aí o trio KLB. Kiko, Leandro e Bruno? Não, não estamos falando da bandinha adolescente que arrasa os corações teens. Eles até são bonitinhos (é o que dizem as fãs), gostam de andar produzidos, mas em vez de música romântica/pop, com algo de sertanejo, eles produzem futebol. O K é de Kaká, o L de Leonardo e o B, de Júlio Baptista. Ah… E nenhum deles curte a banda homônima”, brincava a PLACAR em meio à moda das Boy Bands nos anos 2000.

Enquanto Leandro era o nome mais experiente do trio, Kaká e Júlio Baptista eram jovens jogadores promissores que ainda defendiam a seleção sub-20. O problema, porém, era que os três nomes tinham características ofensivas, e dificilmente seriam escalados juntos pelo treinador Nelsinho Baptista.

“O grande dilema é: os três vão jogar juntos? Dificilmente. Em princípio, o treinador são-paulino gosta de armar seus times com dois volantes estritamente marcadores (como Alexandre e o recém-contratado Douglas ou o chileno Maldonado) e mais um meia que também tinha características de marcação (como Carlos Miguel, Fábio Simplício ou até mesmo Fabiano). Assim, o trio disputaria uma única posição na equipe titular. No máximo, em tese, jogariam dois deles”, pontuou PLACAR.

Os pontos positivos e negativos de cada um

Júlio Baptista

A favor: Preparo físico privilegiado, força e versatilidade

Contra: Dificuldade nos passes e conclusões

Kaká

A favor: Improviso, precisão nas conclusões, criatividade

Contra: Inconstância, preparo físico

Leonardo

A favor: Liderança, técnica apurada e grande carisma

Contra: A idade e a propensão a lesões