A preparação para o clássico entre São Paulo e Santos ganhou nova perspectiva nesta terça-feira, 29, no Debate PLACAR. Na análise, os comentaristas discutiram o momento atual do Tricolor, marcado por desfalques sensíveis como o do atacante Calleri e do zagueiro Sabino, além de uma evidente queda de confiança no elenco.

Como o São Paulo chega fragilizado para o confronto?

De acordo com os comentaristas, a equipe tricolor demonstra cautela excessiva e insegurança dentro de campo. Sormani destacou que a ausência de referências técnicas importantes afeta a estabilidade coletiva, refletindo diretamente no comportamento competitivo da equipe ao longo da temporada.

Qual deve ser a postura do Santos no Morumbis?

A tese central defendida na análise aponta que o Santos tem condições de propor o jogo e assumir o controle das ações mesmo atuando como visitante. Para a bancada, ceder a iniciativa ao adversário seria um erro estratégico, uma vez que a retenção de bola pelo time alvinegro tem o potencial de intensificar a impaciência nas arquibancadas e aumentar a pressão sobre os atletas adversários.