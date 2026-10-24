O Mirassol e o São Paulo empataram por 1 a 1 na tarde deste sábado, 24, no estádio José Maria de Campos Maia, o Maião, em partida válida pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em um confronto onde os donos da casa buscavam se afastar da parte de baixo da tabela e os visitantes miravam a aproximação do pelotão da frente, o placar refletiu o equilíbrio das ações. O Leão Caipira saiu na frente logo cedo, mas o Tricolor, que terminou a partida com 55% de posse de bola, aproveitou um erro defensivo para igualar o marcador ainda na primeira etapa.
Início intenso e vantagem amarela
Apoiado por sua torcida, o Mirassol não demorou a balançar as redes. Aos sete minutos, Reinaldo cobrou falta pela direita e Neto Moura desviou de cabeça para abrir o placar. O lance chegou a ser revisado pelo VAR, mas o gol foi rapidamente confirmado. Após a vantagem, a equipe do técnico Rafael Guanaes recuou suas linhas e passou a apostar nos contra-ataques, criando as melhores oportunidades. O goleiro são-paulino Rafael precisou trabalhar bem para evitar o segundo gol, fazendo boas defesas em finalizações de Alesson, Bruno Santos e em um forte chute do lateral Reinaldo.
Falha na zaga e empate tricolor
O São Paulo encontrava dificuldades para furar o bloqueio adversário e rodava a bola sem muita objetividade, o que gerou insatisfação do técnico Dorival Júnior à beira do campo. No entanto, a insistência deu resultado aos 39 minutos, contando com um erro dos mandantes. Lucas cruzou pela esquerda, o zagueiro Willian Machado falhou ao tentar cortar, e a bola sobrou limpa para Bobadilla. O paraguaio bateu cruzado e Pedro Lima, na pequena área, apenas empurrou para o fundo das redes, garantindo o empate antes do intervalo.
Trave, chances perdidas e placar mantido
Na volta para o segundo tempo, o ritmo da partida diminuiu. O São Paulo teve a grande chance de virar o jogo aos 12 minutos, quando Lucas recebeu livre na área e exigiu grande defesa do goleiro Walter; no rebote, Bobadilla finalizou em cima da marcação. Pouco depois, aos 18, Lucas voltou a assustar ao limpar a jogada e carimbar a trave direita. Na reta final, após uma série de substituições de ambos os lados, o Mirassol quase marcou o gol da vitória nos acréscimos, mas Edson Carioca, com muita liberdade na área, bateu de primeira e isolou a bola.
Situação na tabela e próximos compromissos
Com o resultado, o São Paulo chega a 43 pontos e ocupa a 9ª colocação na tabela. Contando este jogo, o Tricolor soma duas vitórias, um empate e duas derrotas nos últimos cinco compromissos pelo campeonato. Já o Mirassol vai a 37 pontos, na 14ª posição, com um retrospecto recente de duas vitórias, dois empates e uma derrota. O São Paulo volta a campo na próxima quarta-feira, 28, contra o Bahia, fora de casa. O Mirassol joga na sexta-feira, 30, quando visita o Corinthians, também pelo Brasileirão.