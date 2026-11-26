O atacante David Corrêa, conhecido como DVD, do Vasco, foi preso nesta quinta-feira, 26, Pela Polícia Civil do Rio de Janeiro. O jogador já era alvo da Polícia Civil do Espírito Santo, que ivestiga o envolvimento do atleta com que apura crimes de tráfico interestadual de drogas e armas, organização criminosa e lavagem de dinheiro.

David foi preso após mandado da 14ª DP do Leblon, no Rio de Janeiro, que executou pedido de prisão preventiva da 5ª Vara Criminal de Serra (ES). O jogador estava no centro de treinamento do Vasco, em Jacarepaguá, na capital carioca.

Em nota oficial, a Polícia Civil ressaltou as investigações que envolvem o atacante do Vasco. “O atleta é investigado pela suposta prática dos crimes de tentativa de homicídio, organização criminosa armada, tráfico de drogas e coação no curso do processo. Além dos supostos vínculos com integrantes da facção criminosa Comando Vermelho no Espírito Santo, o jogador também figura em outras investigações que apuram possíveis ligações com integrantes da mesma facção criminosa na comunidade da Rocinha, Zona Sul do Rio de Janeiro”, diz o texto.

*Matéria em atualização