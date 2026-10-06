O Santos que enfrenta o Flamengo nesta quinta-feira, 8, às 19h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, deverá ter Philippe Coutinho como principal novidade na equipe titular.

PLACAR apurou que o meio-campista foi testado entre os 11 durante o treinamento desta terça, 6, no CT Rei Pelé e o desempenho agradou bastante ao técnico Cuca.

De volta após pouco mais de um mês em recuperação de lesão, Neymar será opção no banco de reservas.

Outra mudança importante foi a escolha de Willian Arão para a vaga de Arthur Melo, diagnosticado com uma contusão muscular. Arão, que estava atuando como zagueiro, voltará a sua função original, como volante, abrindo espaço para a volta de Luan Peres na defesa.

Sem contar com Gabriel Bontempo, Cuca ainda testou o argentino Rollheiser pelo lado direito do ataque. O jovem jogador que defendeu a seleção brasileira na última Data Fifa foi preservado de atividades mais intensas por conta do longo desgaste nos deslocamentos para atuar pelo país.

Bontempo esteve em campo por 60 minutos na vitória contra a Austrália, contribuindo com uma assistência para o gol de Vanderson, e mais 45 minutos na goleada diante da Índia.

Para a partida, Cuca não terá o atacante Everton Cebolinha, impedido de atuar pelo acordo com o Flamengo, seu ex-clube. Barreal foi o escolhido para a função pelo lado esquerdo.

Com isso, o provável Santos irá a campo com: Diógenes; Rodinei, Lucas Veríssimo, Luan Peres e Escobar; Arão, Christian Oliva e Philippe Coutinho; Bontempo (Rollheiser), Gabigol e Barreal.