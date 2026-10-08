O Cruzeiro fez valer o fator casa e derrotou o São Paulo por 2 a 0 na noite desta quarta-feira, 07, no Mineirão, em duelo válido pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com uma atuação segura e gols de Kaio Jorge e Zé Lucas, a equipe comandada por Artur Jorge controlou as ações e garantiu três pontos fundamentais na parte de cima da tabela.
Toque de classe e vantagem antes do intervalo
A partida começou com o São Paulo tentando adiantar suas linhas e pressionar a saída de bola mineira. A estratégia quase surtiu efeito aos sete minutos, quando Wendell invadiu a área em velocidade e exigiu boa defesa do goleiro Otávio. Aos poucos, o jogo ficou embolado no meio de campo, mas o Cruzeiro passou a ditar o ritmo e criar as melhores oportunidades, parando em defesas de Carlos Coronel. A insistência mandante foi recompensada aos 44 minutos. Matheus Pereira recebeu no comando de ataque e deu um belo passe de letra para Kaio Jorge, que deslocou o goleiro e abriu o placar.
Controle mineiro e golpe de misericórdia
Na volta para a segunda etapa, o técnico Dorival Júnior abriu mão do esquema com três zagueiros para tentar buscar o empate. No entanto, o Cruzeiro manteve a tranquilidade e aproveitou os espaços. Aos 12 minutos do segundo tempo, em rápido ataque, Kaio Jorge finalizou na trave. No rebote, Zé Lucas, que havia entrado no intervalo, apenas empurrou para a rede e ampliou a vantagem. Foi o primeiro gol marcado pelo volante com a camisa do Cabuloso.
O São Paulo ainda tentou reagir e assustou em cobrança de falta de Artur, espalmada por Otávio, e em outro chute do próprio Artur que tirou tinta do travessão. Na reta final, o estreante Matías Viña se destacou com um desarme preciso, e os donos da casa apenas administraram a posse de bola até o apito final.
Situação na tabela e próximos compromissos
O triunfo reflete o domínio cruzeirense nas estatísticas, com 55% de posse de bola e 21 finalizações contra 19 dos visitantes. Com o resultado, o Cruzeiro chega aos 48 pontos e assume a 4ª colocação do Campeonato Brasileiro. Já o São Paulo permanece com 36 pontos, ocupando o 11º lugar na tabela.
O Cabuloso volta a campo na próxima segunda-feira, 12, quando visita o RB Bragantino pelo Brasileirão. O Tricolor Paulista buscará a recuperação no sábado, 10, recebendo o Vitória, também pela competição nacional.