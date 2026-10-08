O diretor executivo de futebol do Corinthians, Marcelo Paz, pronunciou-se na noite de quarta-feira, dia 7, após a derrota por 2 a 1 para o Internacional, no Beira-Rio. O resultado culminou no desligamento do técnico Fernando Diniz do comando alvinegro.

O que disse o dirigente sobre a demissão

Durante a manifestação oficial após a partida válida pelo Campeonato Brasileiro, Paz destacou o impacto emocional do término do ciclo de trabalho da comissão técnica.

“Momento de muita dor pelos resultados e pelo momento que o clube atravessa dentro de campo. Perdemos uma grande pessoa e um grande profissional, se doou ao máximo, e agradecemos por todo o esforço e empenho. Tivemos um início muito bom, promissor, mas infelizmente demos uma estacionada na tabela com muitas derrotas seguidas, colocando o trabalho em risco”, afirmou Marcelo Paz em pronunciamento após o confronto.

Sequência negativa forçou a busca por fato novo

O executivo também detalhou os fatores esportivos que pesaram na decisão tomada pela diretoria, pontuando a desaceleração da equipe na classificação da competição nacional e o risco aos objetivos do clube.

“Vamos trabalhar de imediato para um novo comandante para o clássico de domingo. Precisamos voltar a vencer, e é isso que nos cabe. Agradeço ao Diniz; estou com muita dor nesse momento. Tentamos bastante, já se esperava outro momento, fomos tentando, mas chegou uma situação a ser resolvida. Agradeço a compreensão de vocês e, daqui, já vamos sair e buscar um novo nome para trabalhar o quanto antes”, disse.

Com a saída confirmada da comissão técnica, a diretoria alvinegra trabalha no mercado para definir a contratação do novo treinador para a sequência da temporada.